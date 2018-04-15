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Материалы

Монпелье - Бордо

15.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Лига 1, 33 тур Монпелье - Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Бордо 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
18 марта, суббота 22:00 Бордо 5:1 Монпелье
18 тур
17 декабря, суббота 22:00 Монпелье 4:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
9 января, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Бордо
10 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Бордо 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 Бордо 2:1 Монпелье
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Монпелье 1:1 Бордо
11 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Бордо 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
13 апреля, суббота 22:00 Бордо 4:2 Монпелье
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 21:45 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:0 Бордо
9 тур
1 октября, суббота 23:00 Бордо 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Монпелье
1 тур
8 августа, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Монпелье
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монпелье 0:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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