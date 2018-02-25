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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 25 февраля 2018
Лион
25.02.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
19'
М. Диас
90'
М. Дебюши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
90'
+3
Желтая карточка
Р. Амума
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Дебюши
Пас отдал
Р. Кабелла
85'
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
М. Диас
77'
42'
Желтая карточка
О. Селнаэс
ГОЛ! 1:0!
М. Диас
Пас отдал
Марсело
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Оле Селнаэс
ОП
5
Реми Кабелла
АП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
3-1-2-2
16
Горжелен
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Фекир
11
Траоре
10
Депай
9
Диас
4-2-2-2
16
Руффье
26
Дебюши
3
Суботич
24
Перрен
11
Силва
6
М'Вила
10
Селнаэс
5
Кабелла
19
Бамба
9
Берич
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
21
Маршал
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
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