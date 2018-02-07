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Монако - Лион

04.02.2018, Воскресенье, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Франция. Лига 1, 24 тур Монако - Лион
Франция. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
24 января, среда 23:05 Монако 2:3 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
9 тур
13 октября, пятница 21:45 Лион 3:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
23 апреля, воскресенье 22:15 Лион 1:2 Монако
18 тур
18 декабря, воскресенье 22:45 Монако 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Лион 6:1 Монако
10 тур
16 октября, пятница 21:30 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Лион
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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