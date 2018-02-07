Монако - Лион

|1/16 финала
|24 января, среда
|23:05
|Монако
|2:3
|Лион
|34 тур
|23 апреля, воскресенье
|22:15
|Лион
|1:2
|Монако
|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|22:45
|Монако
|1:3
|Лион
|23 тур
|1 февраля, воскресенье
|23:00
|Монако
|0:0
|Лион
|5 тур
|12 сентября, пятница
|22:30
|Лион
|2:1
|Монако
|29 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Лион
|2:3
|Монако
|11 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Монако
|2:1
|Лион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|29
|6
|3
|108:29
|+79
|93
|2.
|Монако
|38
|24
|8
|6
|85:45
|+40
|80
|3.
|Лион
|38
|23
|9
|6
|87:43
|+44
|78
|4.
|Марсель
|38
|22
|11
|5
|80:47
|+33
|77
|5.
|Ренн
|38
|16
|10
|12
|50:44
|+6
|58
|6.
|Бордо
|38
|16
|7
|15
|53:48
|+5
|55
|7.
|Сент-Этьен
|38
|15
|10
|13
|47:50
|-3
|55
|8.
|Ницца
|38
|15
|9
|14
|53:52
|+1
|54
|9.
|Нант
|38
|14
|10
|14
|36:41
|-5
|52
|10.
|Монпелье
|38
|11
|18
|9
|36:33
|+3
|51
|11.
|Дижон
|38
|13
|9
|16
|55:73
|-18
|48
|12.
|Генгам
|38
|12
|11
|15
|48:59
|-11
|47
|13.
|Амьен
|38
|12
|9
|17
|37:42
|-5
|45
|14.
|Анжер
|38
|9
|14
|15
|42:52
|-10
|41
|15.
|Страсбур
|38
|9
|11
|18
|44:67
|-23
|38
|16.
|Кан
|38
|10
|8
|20
|27:52
|-25
|38
|17.
|Лилль
|38
|10
|8
|20
|41:67
|-26
|38
|18.
|Тулуза
|38
|9
|10
|19
|38:54
|-16
|37
|19.
|Труа
|38
|9
|6
|23
|32:59
|-27
|33
|20.
|Метц
|38
|6
|8
|24
|34:76
|-42
|26