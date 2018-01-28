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Материалы

Бордо - Лион

28.01.2018, Воскресенье, 19:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 23 тур Бордо - Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
3 тур
19 августа, суббота 18:00 Лион 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
28 тур
3 марта, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лион
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Лион 1:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
3 февраля, среда 21:00 Лион 3:0 Бордо
8 тур
26 сентября, суббота 21:00 Бордо 3:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лион 1:1 Бордо
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
28 тур
9 марта, воскресенье 23:59 Бордо 1:2 Лион
10 тур
20 октября, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 17:00 Бордо 0:4 Лион
7 тур
30 сентября, воскресенье 23:00 Лион 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
24 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Бордо 1:0 Лион
8 тур
24 сентября, суббота 21:00 Лион 3:1 Бордо
Франция. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
8 февраля, среда 19:15 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 23:00 Лион 0:0 Бордо
6 тур
19 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
33 тур
17 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:2 Лион
17 тур
13 декабря, воскресенье 23:00 Лион 0:1 Бордо
Лига Чемпионов (2009/2010)
1/4 финала
ответный матч		 7 апреля, среда 22:45 Бордо 1:0 Лион
1/4 финала
ответный матч		 30 марта, вторник 22:45 Лион 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лион
14 тур
16 ноября, воскресенье 23:00 Лион 2:1 Бордо
Суперкубок Франции 2008
Финал
2 августа, суббота 20:00 Бордо 0:0
(5:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
28 тур
9 марта, воскресенье 22:55 Лион 4:2 Бордо
10 тур
7 октября, воскресенье 20:00 Бордо 1:3 Лион
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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