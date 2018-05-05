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Ганновер-96 - Герта
Ганновер-96 - Герта: обзор матча 05 мая 2018
Ганновер-96
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Герта
4'
М. Харник
40'
С. Сане
42'
Н. Фуллкруг
73'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Герта
89'
Желтая карточка
Р. Ярстейн
Желтая карточка
М. Бакалорж
89'
73'
ГОЛ! 3:1!
Д. Зелке
Пас отдал
В. Дарида
60'
Желтая карточка
К. Рекик
Желтая карточка
П. Швеглер
48'
ГОЛ! 3:0!
Н. Фуллкруг
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Сане
Пас отдал
П. Швеглер
40'
39'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
Н. Фуллкруг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
2-1-2-1-3
33
Чаунер
26
Сане
25
Сорг
3
Альборнос
27
Швеглер
6
Бакалорж
9
Бебу
19
Караман
10
Фуллкруг
22
Харник
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
28
Лустенбергер
4
Рекик
4
Штарк
22
Пекарик
21
Платтенхардт
16
Дарида
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
Остались в запасе
Ганновер-96
Герта
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
8
Ондрей Дуда
АП
1
Томас Крафт
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Ганновер-96 - Герта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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