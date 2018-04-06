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Расписание матчей
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Ганновер-96 - Вердер
Ганновер-96 - Вердер: обзор матча 06 апреля 2018
Ганновер-96
06.04.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
17'
М. Харник
42'
Ф. Клаус
74'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вердер
89'
Желтая карточка
З. Юнузович
76'
Желтая карточка
С. Лангкамп
74'
ГОЛ! 2:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Т. Делэни
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
61'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клаус
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
Пас отдал
М. Альборнос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
2-1-3-1-2
33
Чаунер
26
Сане
25
Сорг
3
Альборнос
8
Фоссум
6
Бакалорж
30
Клаус
9
Бебу
10
Фуллкруг
22
Харник
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Лангкамп
13
Велькович
32
Фридль
27
Делэни
44
Баргфреде
8
Эггештайн
11
Кайнц
19
Бельфодиль
10
Крузе
Остались в запасе
Ганновер-96
Вердер
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Ганновер-96 - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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