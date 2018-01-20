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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 20 января 2018
Вольфсбург
20.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 3
Завершен
Айнтрахт
66'
М. Арнольд
18'
С. Аллер
22'
Т. Чендлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Вторая желтая
Л. Димата
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнольд
66'
65'
Желтая карточка
С. Фалет
57'
Желтая карточка
М. Вольф
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
55'
Желтая карточка
Л. Димата
40'
Желтая карточка
Й. Брекало
38'
22'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чендлер
Пас отдал
М. Вольф
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
М. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Пол Верхаг
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Юнус Малли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мият Гачинович
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
2
Верхаг
2
Удуохай
32
Тиссеран
12
Вилльям
23
Гилявоги
27
Арнольд
7
Брекало
10
Малли
11
Димата
27
Ориги
3-3-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
13
Сальседо
5
Фалет
22
Чендлер
8
Маскарель
27
Вольф
8
Гачинович
27
Боатенг
9
Ребич
22
Аллер
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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