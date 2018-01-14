Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия М
Кельн - Боруссия М: обзор матча 14 января 2018
Кельн
14.01.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
34'
Ф. Соренсен
90+6'
С. Теродде
69'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия М
ГОЛ! 2:1!
С. Теродде
Пас отдал
К. Рауш
90'
+6
72'
Желтая карточка
М. Гинтер
69'
ГОЛ! 1:1!
Раффаэл
Желтая карточка
С. Теродде
68'
63'
Желтая карточка
Д. Закария
Желтая карточка
Л. Клюнтер
50'
40'
Желтая карточка
К. Крамер
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соренсен
Пас отдал
М. Йойич
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-3-2-2
1
Хорн
4
Соренсен
22
Мере
3
Хайнц
14
Хектор
6
Хегер
24
Клюнтер
18
Йойич
5
Озкан
9
Теродде
6
Цоллер
4-2-3-1
1
Зоммер
30
Эльведи
28
Гинтер
23
Вестергор
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
32
Грифо
Остались в запасе
Кельн
Боруссия М
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Кельн - Боруссия М
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Кельн
Боруссия М
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+