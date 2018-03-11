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Материалы

Дженоа - Милан

11.03.2018, Воскресенье, 20:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 28 тур Дженоа - Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Дженоа
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 22:45 Милан 1:0 Дженоа
10 тур
25 октября, вторник 21:45 Дженоа 3:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Милан 2:1 Дженоа
6 тур
27 сентября, воскресенье 13:30 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
33 тур
29 апреля, среда 21:45 Милан 1:3 Дженоа
14 тур
7 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
32 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Дженоа 1:2 Милан
13 тур
23 ноября, суббота 23:45 Милан 1:1 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
8 марта, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
9 тур
27 октября, суббота 22:45 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2011/2012)
33 тур
25 апреля, среда 20:00 Милан 1:0 Дженоа
14 тур
2 декабря, пятница 23:45 Дженоа 0:2 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
6 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Милан
5 тур
25 сентября, суббота 20:00 Милан 1:0 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
37 тур
9 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Милан
18 тур
6 января, среда 22:45 Милан 5:2 Дженоа
Италия. Серия А (2008/2009)
21 тур
28 января, среда 22:30 Милан 1:1 Дженоа
2 тур
14 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 2:0 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
20 тур
27 января, воскресенье 17:00 Милан 2:0 Дженоа
1 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Дженоа 0:3 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 11 марта 2018, 22:48

    Я не верил, но все таки надеялся на победу Милана! Хочется, чтобы Милан возродился и снова побеждал и побеждал!

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