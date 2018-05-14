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Леванте - Барселона

13.05.2018, Воскресенье, 21:45 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Трансляция: Матч! Футбол 3 Испания. Примера, 37 тур Леванте - Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
18 тур
7 января, воскресенье 18:15 Барселона 3:0 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 14:00 Леванте 0:2 Барселона
4 тур
20 сентября, воскресенье 21:30 Барселона 4:1 Леванте
Испания. Примера (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 19:00 Барселона 5:0 Леванте
4 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Леванте 0:5 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 30 января, четверг 01:00 Барселона 5:1 Леванте
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 23 января, четверг 01:00 Леванте 1:4 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 22:00 Леванте 1:1 Барселона
1 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Барселона 7:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
20 апреля, суббота 22:00 Барселона 1:0 Леванте
13 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Леванте 0:4 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
14 апреля, суббота 23:59 Леванте 1:2 Барселона
15 тур
3 декабря, суббота 23:00 Барселона 5:0 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
36 тур
11 мая, среда 22:00 Леванте 1:1 Барселона
17 тур
2 января, воскресенье 20:00 Барселона 2:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 21:00 Барселона 5:1 Леванте
6 тур
29 сентября, суббота 23:55 Леванте 1:4 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +624

    juvseriy 14 мая 2018, 09:37

    Если бы до матча сказали что Барса 300% забьет 4 мяча, кто нибудь поставил бы на победу Леванте)

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 14 мая 2018, 08:42

    пипец... и кому проиграли-то????? лошарам!!! позорище...

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 14 мая 2018, 00:04

    что то чувствовал проиграют этот матч, а тренер ...

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 14 мая 2018, 00:01

    уже последняя игра ни к чему , пусть проигрывают Соседаду по крупному

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    Рейтинг: +4486

    Snek 14 мая 2018, 00:00

    Наглядный пример чего стоит Барса без Месси

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 13 мая 2018, 23:59

    во Леванте до конца играл . Молодцы .
    хвалили Рахитича, Дыр Штангена , надо срочно обновить состав

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    Рейтинг: +263

    Джавел. 13 мая 2018, 23:38

    Молодцы. Все.

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    Рейтинг: +738

    Ljungberg9 13 мая 2018, 23:37

    Тоттенхэм - Лестер, Леванте - Барселона - шик!

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    Рейтинг: +582

    Ф.К БАРСЕЛОНА 13 мая 2018, 23:37

    Гребанные днари без Месси нехера не могут, Коута это не косается

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    Рейтинг: +385

    VOLK83 13 мая 2018, 23:24

    Даешь 6-4!

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