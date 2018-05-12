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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Валенсия
Жирона - Валенсия: обзор матча 12 мая 2018
Жирона
12.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
61'
Л. Вьетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Валенсия
Желтая карточка
Д. Тимор
90'
76'
Желтая карточка
А. Латорре
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вьетто
60'
Желтая карточка
С. Дзадза
Желтая карточка
П. Маффео
34'
29'
Желтая карточка
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-3-1-1-1
37
Буну
22
Рамальо
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Мохика
24
Тимор
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
7
Стуани
4-2-1-2
1
Хауме
33
Монтойя
24
Мурильо
21
Рубен Везо
3
Латорре
88
Максимович
18
Солер
11
Гедеш
10
Вьетто
11
Дзадза
Остались в запасе
Жирона
Валенсия
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Жирона - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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