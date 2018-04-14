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Материалы

Севилья - Вильярреал

14.04.2018, Суббота, 14:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Испания. Примера, 32 тур Севилья - Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:30 Вильярреал 2:3 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 0:0 Вильярреал
2 тур
28 августа, воскресенье 23:15 Вильярреал 0:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Севилья 4:2 Вильярреал
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Вильярреал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Севилья
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 23:05 Вильярреал 1:3 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +740

    krg-kz 14 апреля 2018, 15:41

    Вильярреал - тупые ушлепки

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