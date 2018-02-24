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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Жирона
Барселона - Жирона: обзор матча 24 февраля 2018
Барселона
24.02.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 25 тур
6 : 1
Завершен
Жирона
5'
Л. Суарес
30'
Л. Месси
37'
Л. Месси
44'
Л. Суарес
66'
Ф. Коутиньо
76'
Л. Суарес
3'
Порту
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Жирона
Желтая карточка
Ж. Альба
88'
Травма
Н. Семеду
85'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
77'
ГОЛ! 6:1!
Л. Суарес
Пас отдал
У. Дембеле
76'
70'
Замена
Д. Луис
️️️️
Порту
Замена
Паулиньо
️️️️
С. Бускетс
69'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Коутиньо
66'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Ж. Пике
64'
63'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Б. Гарсия
62'
Желтая карточка
Хуанпе
46'
Замена
К. Планас
️️️️
Адай
ГОЛ! 4:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ф. Коутиньо
44'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
37'
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
5'
3'
ГОЛ! 0:1!
Порту
Пас отдал
Э. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
11
Адай
ЛАЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Алекс Гранель
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Умтити
27
Семеду
5
Бускетс
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
4-3-2-1
37
Буну
24
Маффео
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
22
Рамальо
6
Гранель
8
Понс
11
Адай
10
Порту
10
Гарсия
11
Лосано
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
3
Пике
4
Вермален
4
Вермален
3
Пике
5
Бускетс
18
Паулиньо
18
Паулиньо
5
Бускетс
11
Адай
21
Планас
21
Планас
11
Адай
10
Порту
12
Луис
12
Луис
10
Порту
10
Гарсия
24
Гарсия
24
Гарсия
10
Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Жирона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Барселона - Жирона
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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