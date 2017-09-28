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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Маккаби - Вильярреал
Маккаби - Вильярреал: обзор матча 28 сентября 2017
Маккаби
28.09.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби - Вильярреал
Желтая карточка
Б. Ицхаки
90'
+2
58'
Желтая карточка
Х. Коста
Желтая карточка
Н. Блекмэн
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
3
Юваль Шпунгин
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
11
Элиран Атар
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Маккаби
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
2-3-4
1
Райкович
13
Давидзаде
3
Бабен
3
Шпунгин
21
Йейни
14
Сушич
9
Кьяртанссон
11
Атар
9
Блекмэн
11
Бен-Хаим II
4-2-1-2
25
Барбоса
2
Гаспар
23
Бонера
4
Руис
24
Коста
21
Сориано
14
Тригерос
8
Форнальс
70
Бакка
94
Бакамбу
Остались в запасе
Маккаби
Вильярреал
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
19
Даниэл
ВР
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Омер Атцили
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
16
Родри
ОП
11
Никола Сансоне
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Жарко Лазетич
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Маккаби - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд
Где смотреть матч:
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