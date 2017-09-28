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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Витесс
Ницца - Витесс: обзор матча 28 сентября 2017
Ницца
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
3 : 0
Завершен
Витесс
16'
А. Плеа
45'
А. Сен-Максимен
81'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Витесс
85'
Замена
М. Маунт
️️️️
Б. Линссен
ГОЛ! 3:0!
А. Плеа
Пас отдал
Б. Срарфи
81'
Замена
Б. Срарфи
️️️️
А. Сен-Максимен
79'
78'
Замена
А. Мухтар
️️️️
Т. Сереро
Замена
И. Ганаго
️️️️
М. Балотелли
73'
Замена
А. Тамез
️️️️
Ж. Мишель Сери
72'
46'
Замена
Л. Файе
️️️️
А. Бюттнер
ГОЛ! 2:0!
А. Сен-Максимен
45'
30'
Желтая карточка
Т. Сереро
Желтая карточка
М. Балотелли
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Плеа
Пас отдал
Данте
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
25
Наварон Фор
АП
7
Милот Рашица
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
44
Чарли Колкетт
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
13
Жалле
14
Сери
33
Лис-Мелу
26
Косьелло
10
Сен-Максимен
14
Плеа
45
Балотелли
4-2-2-2
22
Пасвер
25
Дабо
28
Бюттнер
4
Кашия
3
Миазга
10
Брунс
17
Сереро
7
Рашица
25
Фор
9
Матавж
30
Линссен
10
Сен-Максимен
19
Срарфи
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
14
Сери
61
Тамез
61
Тамез
14
Сери
45
Балотелли
37
Ганаго
37
Ганаго
45
Балотелли
17
Сереро
8
Мухтар
8
Мухтар
17
Сереро
28
Бюттнер
43
Файе
43
Файе
28
Бюттнер
30
Линссен
7
Маунт
7
Маунт
30
Линссен
Остались в запасе
Ницца
Витесс
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
1
Йерун Хувен
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Ницца - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Альянс Ривьера
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