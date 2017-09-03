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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Чикаго Файр
Монреаль - Чикаго Файр: обзор матча 03 сентября 2017
Монреаль
03.09.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Чикаго Файр
59'
Б. Швайнштайгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Чикаго Файр
90'
+2
Желтая карточка
М. де Лиув
Желтая карточка
М. Донадель
70'
59'
ГОЛ! 0:1!
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
6
Хассун Камара
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
8
Патрис Берниер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
21
Луис Солиньяк
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Монреаль
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Чикаго Файр
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
94
Давид Аршакян
ЦФ
2-4-1
1
Буш
36
Кабрера
6
Камара
10
Пьятти
8
Берниер
2
Ловиц
33
Донадель
25
Манкозу
2-2-3
27
Кэмпбелл
2
Каппельхоф
31
Швайнштайгер
8
Полстер
8
де Лиув
11
Николич
21
Солиньяк
Остались в запасе
Монреаль
Чикаго Файр
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
94
Давид Аршакян
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
7
Доминик Одуро
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
94
Давид Аршакян
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Монреаль - Чикаго Файр
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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