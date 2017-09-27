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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Андерлехт - Селтик
Андерлехт - Селтик: обзор матча 27 сентября 2017
Андерлехт
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
38'
Л. Гриффитс
50'
Кара (АГ)
90+2'
С. Синклейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Селтик
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
С. Синклейр
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Кара
Пас отдал
П. Робертс
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гриффитс
Пас отдал
К. Тирни
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
16
Питер Геркенс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-1-2
23
Букс
25
Спайич
3
Дешахт
8
Аппиа
94
Ханни
18
Дендокер
16
Требель
16
Геркенс
7
Оникуру
27
Кипчиу
91
Теодорчик
4-4-1-1
1
Гордон
28
Боята
23
Лустиг
55
Шимунович
6
Тирни
8
Браун
7
Синклейр
16
Робертс
10
Нтчам
7
Рогич
29
Гриффитс
Остались в запасе
Андерлехт
Селтик
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Андерлехт - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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