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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Порту
Монако - Порту: обзор матча 26 сентября 2017
Монако
26.09.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 2 тур
0 : 3
Завершен
Порту
31'
В. Абубакар
69'
В. Абубакар
89'
М. Лаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Порту
89'
ГОЛ! 0:3!
М. Лаюн
Пас отдал
М. Марега
87'
Желтая карточка
И. Касильяс
Желтая карточка
Д. Сидибе
83'
69'
ГОЛ! 0:2!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Марега
66'
Желтая карточка
Д. Перейра
62'
Желтая карточка
С. Оливейра
34'
Желтая карточка
Э. Эррера
Желтая карточка
Фабиньо
33'
31'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Желтая карточка
А. Дьякаби
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Порту
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
4-1-2-2-1
16
Бенальо
15
Глик
21
Жемерсон
6
Жорже
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Геззаль
27
Дьякаби
18
Лемар
9
Фалькао
4-1-3-1-1
12
Касильяс
21
Перейра
18
Фелипе
5
Маркано
13
Теллес
2
Перейра
27
Оливейра
8
Браими
16
Эррера
91
Марега
9
Абубакар
Остались в запасе
Монако
Порту
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
17
Хесус Корона
ПВ
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Жозе Са
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Монако - Порту
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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