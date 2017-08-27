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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Стандард
Брюгге - Стандард: обзор матча 27 августа 2017
Брюгге
27.08.2017, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Стандард
3'
Х. Ванакен
6'
Уэсли
56'
Х. Ванакен
80'
Б. Мехеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Стандард
ГОЛ! 4:0!
Б. Мехеле
Пас отдал
Р. Вормер
80'
79'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
58'
Желтая карточка
К. Фай
56'
Желтая карточка
К. Лайфис
ГОЛ! 3:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Уэсли
56'
Желтая карточка
Д. Коолс
28'
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
Пас отдал
Х. Ванакен
6'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Стандард
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Александр Шольц
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
12
Мервиль Бокади
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Брюгге
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
3-3-1-2
34
Хорват
27
Коолс
4
Денсвил
4
Мехеле
20
Ванакен
6
Накамба
25
Вормер
77
Лимбомбе
7
Уэсли
5
Диаби
3-4-3
13
Очоа
24
Шольц
19
Фай
15
Поконьоли
14
Доссеви
19
Лайфис
12
Бокади
4
Уче
40
М'Поку
77
Ндонгала
14
Раман
Остались в запасе
Брюгге
Стандард
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
28
Гийом Хуберт
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Брюгге - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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