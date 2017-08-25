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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НАК Бреда - Спарта
НАК Бреда - Спарта: обзор матча 25 августа 2017
НАК Бреда
25.08.2017, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НАК Бреда - Спарта
Желтая карточка
К. Метс
90'
+3
Желтая карточка
М. Гарсия
26'
Начало матча
Статистика матча НАК Бреда - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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НАК Бреда
Спарта
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
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13 августа
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7 марта
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20 февраля
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НАК – «Твенте»: прогноз и ставки на матч 30 января 2026 с коэффициентом 1.43
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24 октября
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«Телстар» – «Спарта»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
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