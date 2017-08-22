Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Нанси - Орлеан
Нанси - Орлеан: обзор матча 22 августа 2017
Нанси
22.08.2017, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Орлеан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Нанси - Орлеан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Орлеан
- : -
23.11.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Орлеан
1 : 1
31.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Орлеан
0 : 0
26.09.2026
Канн
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
Орлеан
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Кубок Франции. «ПСЖ» прошел «Орлеан» (4:1), у Мбаппе 2+2
2024.01.21 00:37
«Они и так черные, им не нужны манишки»: французский клуб отстранил тренера за расизм
2023.10.10 22:20
«ПСЖ» подписал годичный контракт со своим воспитанником Летеллье
2020.09.26 10:17
Бывший хавбек «Зенита» Молло перешел в «Орлеан». Француз сменил шесть клубов за два года
2020.01.28 13:42
8
«Орлеан» станет фарм-клубом «ПСЖ» в Лиге 2
2019.02.27 07:11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+