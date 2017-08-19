Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карабюкспор - Истанбул Башакшехир
Карабюкспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 августа 2017
Карабюкспор
19.08.2017, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 2 тур
3 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
45+1'
А. Епуряну (АГ)
67'
Г. Теодор Грозав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабюкспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Г. Теодор Грозав
87'
ГОЛ! 2:0!
Г. Теодор Грозав
67'
54'
Желтая карточка
И. Кахведжи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Епуряну
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабюкспор
23
Александр Рыбка
ВР
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Карабюкспор
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
3-1
23
Рыбка
71
Бийого Поко
6
Гюльселам
8
Торже
9
Ятабаре
3-3-1-1
1
Бабакан
3
Да Кошта
24
Епуряну
33
Учар
10
Кахведжи
88
Инлер
11
Фрей
8
Торун
17
Цикалеши
Остались в запасе
Карабюкспор
Истанбул Башакшехир
7
Андрей Близниченко
ПВ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
10
Эдин Вишча
ПВ
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
7
Андрей Близниченко
ПВ
25
Валерикэ Гэман
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Олафур Скуласон
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
10
Эдин Вишча
ПВ
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Карабюкспор - Истанбул Башакшехир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Трабзонспор
3 : 0
18.05.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Карабюкспор
0 : 7
14.05.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 32 тур
Карабюкспор
0 : 1
05.05.2018
Коньяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
5 : 0
27.04.2018
Карабюкспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Карабюкспор
1 : 4
21.04.2018
Бурсаспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Нехметтин Сейхоглу
Новости команд
Все
Карабюкспор
Истанбул Башакшехир
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
«Карабюкспор» задолжал Селезневу зарплату за полгода
2018.03.26 08:30
Экс-нападающий «Кубани» Селезнев сменил клуб в чемпионате Турции
2018.01.05 17:13
2
Агент: «Селезнев ушел из «Карабюкспора» ради большей мотивации»
2017.12.22 09:52
Селезнев: «Я не понимаю, как турки меня не понимают»
2017.10.03 06:18
4
Селезнев может оказаться в «Галатасарае»
2017.08.15 22:10
1
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+