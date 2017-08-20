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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Сент-Труйден
Андерлехт - Сент-Труйден: обзор матча 20 августа 2017
Андерлехт
20.08.2017, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Труйден
18'
М. Бруно
87'
Л. Теодорчик
53'
Ж. Лежар
66'
Д. Ботака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Сент-Труйден
87'
Желтая карточка
С. Котыш
ГОЛ! 2:2!
Л. Теодорчик
87'
78'
Желтая карточка
Л. Пирар
66'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ботака
Пас отдал
Ж. Лежар
53'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лежар
Пас отдал
Д. Ботака
ГОЛ! 1:0!
М. Бруно
Пас отдал
С. Ханни
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Матс Селс
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Сент-Труйден
28
Люка Пирар
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
20
Дамьен Дюссо
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
24
Стевен Де Петтер
ЦП
23
Саша Котыш
ЦП
17
Джордан Ботака
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сент-Труйден
22
Кенни Степпе
ВР
6
Фабьен Антуньес
ОП
90
Роман Безус
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
3-3-1-2
26
Селс
5
Кара
25
Спайич
37
Обрадович
18
Дендокер
24
Кумс
94
Ханни
17
Бруно
92
Телин
27
Кипчиу
3-3-1
28
Пирар
70
Кициу
5
Тейшейра
20
Дюссо
8
Харисис
24
Де Петтер
23
Котыш
17
Ботака
Остались в запасе
Андерлехт
Сент-Труйден
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
90
Роман Безус
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
16
Питер Геркенс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
6
Фабьен Антуньес
ОП
22
Кенни Степпе
ВР
90
Роман Безус
ЦП
30
Жонатан Лежар
ЦП
Статистика матча Андерлехт - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
- : -
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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