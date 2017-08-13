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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Ингольштадт
Мюнхен 1860 - Ингольштадт: обзор матча 13 августа 2017
Мюнхен 1860
13.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Ингольштадт
20'
Д. Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мюнхен 1860 - Ингольштадт
80'
Желтая карточка
Д. Лескано
65'
Желтая карточка
Ш. Лекс
60'
Желтая карточка
Х. Валь
40'
Желтая карточка
С. Киттель
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лескано
Начало матча
Статистика матча Мюнхен 1860 - Ингольштадт
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
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Мюнхен 1860
Ингольштадт
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