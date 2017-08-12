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Расписание матчей
Германия. Кубок
Арминия - Фортуна
Арминия - Фортуна: обзор матча 12 августа 2017
Арминия
12.08.2017, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Фортуна
68'
Р. Хеннингс
96'
Р. Хеннингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арминия - Фортуна
96'
ГОЛ! 0:2!
Р. Хеннингс
68'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хеннингс
47'
Желтая карточка
К. Айхан
27'
Желтая карточка
А. Хоффманн
Начало матча
Статистика матча Арминия - Фортуна
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
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0 : 1
11.10.2026
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24.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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