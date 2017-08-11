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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Айнтрахт
Хольштайн - Айнтрахт: обзор матча 11 августа 2017
Хольштайн
11.08.2017, пятница, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
48'
К. Ниман
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хольштайн - Айнтрахт
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Ниман
Начало матча
Статистика матча Хольштайн - Айнтрахт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
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Хольштайн
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
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