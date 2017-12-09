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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 09 декабря 2017
Боруссия М
09.12.2017, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Шальке-04
24'
К. Крамер
62'
Я. Вестергор (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
82'
Желтая карточка
М. Настасич
62'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Я. Вестергор
41'
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 1:0!
К. Крамер
Пас отдал
М. Гинтер
24'
Желтая карточка
Н. Эльведи
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Макс Майер
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
32
Грифо
11
Раффаэл
4-1-3-2
1
Ферманн
6
Керер
22
Настасич
27
Налдо
5
Очипка
22
МакКенни
20
Калиджиури
7
Майер
77
Арит
7
Эмболо
9
Ди Санто
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Микаэль Кюизанс
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
11
Фабиан Резе
ЛВ
1
Александр Нюбель
ВР
27
Саша Ритер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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