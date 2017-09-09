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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 09 сентября 2017
Боруссия М
09.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
13'
К. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
90'
+6
Желтая карточка
Д. Абрахам
Желтая карточка
Т. Азар
87'
Желтая карточка
Я. Вестергор
84'
61'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Боатенг
Пас отдал
С. Аллер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Айнтрахт
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
4-2-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
30
Эльведи
23
Вестергор
6
Закария
23
Крамер
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Фалет
13
Сальседо
19
Абрахам
22
Чендлер
15
Виллемс
18
Де Гузман
6
Фернандес
27
Боатенг
8
Гачинович
22
Аллер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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