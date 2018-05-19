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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Дукла
Млада Болеслав - Дукла: обзор матча 19 мая 2018
Млада Болеслав
19.05.2018, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Дукла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Млада Болеслав - Дукла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
Информация о матче
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Дукла
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
2019.05.21 20:46
1
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
2018.09.21 18:26
2
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
2017.07.08 07:06
1
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
2016.08.29 00:23
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