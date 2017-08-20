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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза: обзор матча 20 августа 2017
ПСЖ
20.08.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
6 : 2
Завершен
Тулуза
31'
Неймар
35'
А. Рабьо
74'
Э. Кавани (П)
82'
Х. Пасторе
84'
Л. Курзава
84'
Неймар
90+2'
Неймар
18'
М. Градель
78'
К. Жульен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Тулуза
ГОЛ! 7:2!
Неймар
90'
+2
90'
Желтая карточка
К. Жан
ГОЛ! 6:2!
Неймар
84'
ГОЛ! 5:2!
Л. Курзава
84'
ГОЛ! 4:2!
Х. Пасторе
Пас отдал
А. Ди Мария
82'
81'
Желтая карточка
К. Мишелен
78'
ГОЛ! 3:2!
К. Жульен
Пас отдал
К. Жан
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Кавани
74'
Вторая желтая
М. Верратти
69'
68'
Желтая карточка
А. Бли
56'
Желтая карточка
И. Диоп
Желтая карточка
М. Верратти
36'
ГОЛ! 2:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Неймар
35'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
10
Макс Градель
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
15
Хавьер Пасторе
АП
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
3
Курзава
3
Кимпембе
3
Силва
10
Алвес
6
Верратти
8
Мотта
12
Рабьо
10
Неймар
11
Ди Мария
10
Кавани
4-1-4-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
6
Жульен
6
Диоп
29
Мубандже
29
Бли
10
Дурмаз
11
Тойвонен
7
Сомалья
10
Градель
9
Делор
Остались в запасе
ПСЖ
Тулуза
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Луис Энрике
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча ПСЖ - Тулуза
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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