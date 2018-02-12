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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хобро - Орхус
Хобро - Орхус: обзор матча 12 февраля 2018
Хобро
12.02.2018, понедельник, 21:00
Дания. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Орхус
65'
Т. Сана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хобро - Орхус
65'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сана
39'
Желтая карточка
А. Гира
Начало матча
Статистика матча Хобро - Орхус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хобро
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
3 : 2
08.07.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 5 тур
Хобро
2 : 3
05.07.2020
Рандерс
Дания. Суперлига, 4 тур
Хобро
2 : 1
28.06.2020
Эсбьерг
Дания. Суперлига, 1 тур
Эсбьерг
1 : 3
21.06.2020
Хобро
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
4 : 0
16.06.2020
Хобро
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Лига конференций, 2 тур
Орхус
1 : 1
22.10.2026
Эгнатия
Информация о матче
Стадион:
ДС Арена
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Хобро
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