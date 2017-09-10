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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Хельсингор
Люнгбю - Хельсингор: обзор матча 10 сентября 2017
Люнгбю
10.09.2017, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Хельсингор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Люнгбю - Хельсингор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
- : -
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 6 тур
Хобро
4 : 1
30.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 5 тур
Хельсингор
0 : 0
22.04.2018
Силькеборг
Дания. Плей-офф, 4 тур
Хельсингор
1 : 0
17.04.2018
Орхус
Дания. Плей-офф, 3 тур
Орхус
2 : 1
13.04.2018
Хельсингор
Дания. Плей-офф, 2 тур
Хельсингор
0 : 1
08.04.2018
Хобро
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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