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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Коломна
Чертаново - Коломна: обзор матча 04 мая 2018
Чертаново
04.05.2018, пятница, 18:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
3 : 1
Завершен
Коломна
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Статистика матча Чертаново - Коломна
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Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
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05.11.2026
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14.10.2026
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1 : 0
11.10.2026
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1 : 1
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0 : 0
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3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
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