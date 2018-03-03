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Материалы

Ворскла - Черноморец

03.03.2018, Суббота, 18:00 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-лига, 22 тур Ворскла - Черноморец
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
11 тур
1 октября, воскресенье 14:00 Черноморец 0:3 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
12 тур
23 октября, воскресенье 19:30 Черноморец 1:2 Ворскла
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
22 тур
17 апреля, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
9 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:0 Ворскла
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 27 октября, вторник 20:30 Ворскла 0:0 Черноморец
Украина. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 23 сентября, среда 19:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
24 мая, воскресенье 19:30 Ворскла 2:0 Черноморец
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 16 3 3 51:18 +33 51
2. Динамо К 21 13 6 2 42:17 +25 45
3. Ворскла 22 11 4 7 28:22 +6 37
4. Заря 22 8 9 5 38:28 +10 33
5. Верес 22 7 11 4 26:17 +9 32
6. Мариуполь 21 8 5 8 27:27 0 29
7. Олимпик Дн 22 7 7 8 24:26 -2 28
8. Александрия 22 4 11 7 19:23 -4 23
9. Звезда К 22 4 7 11 13:31 -18 19
10. Карпаты 22 3 10 9 13:35 -22 19
11. Черноморец Од 22 3 9 10 16:36 -20 18
12. Сталь 22 3 6 13 15:32 -17 15
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