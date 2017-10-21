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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Карпаты
Ворскла - Карпаты: обзор матча 21 октября 2017
Ворскла
21.10.2017, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Карпаты
Желтая карточка
А. Скляр
82'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
44
Артем Федецкий
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Карпаты
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
2-3-3
17
Чеснаков
22
Матвиенко
44
Пердута
82
Ребенок
6
Скляр
92
Кадымян
10
Кулач
26
Коломоец
1-2-1
1
Пидкивка
44
Федецкий
12
Тиссоне
32
Голодюк
11
Гуцуляк
Остались в запасе
Ворскла
Карпаты
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Главный тренер
Сергей Долганский
8
Амбросий Чачуа
АП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
Остались в запасе
8
Амбросий Чачуа
АП
16
Игорь Худобяк
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Ворскла - Карпаты
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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