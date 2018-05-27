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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - ЛАСК
Маттерсбург - ЛАСК: обзор матча 27 мая 2018
Маттерсбург
27.05.2018, воскресенье, 18:30
Австрия. Бундеслига, 36 тур
2 : 1
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - ЛАСК
Желтая карточка
М. Кюстер
89'
Начало матча
Статистика матча Маттерсбург - ЛАСК
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
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1 : 2
27.06.2020
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Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
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Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
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Австрия. Бундеслига, 12 тур
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03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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