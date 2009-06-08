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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Череповец - Динамо
Череповец - Сочи: обзор матча 08 июня 2009
Череповец
08.06.2009, понедельник, 18:30
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад, 11 тур
0 : 0
Завершен
Сочи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Череповец - Сочи
Желтая карточка
Н. Смирнов
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
️️️️
М. Малаховский
Желтая карточка
Г. Фельк
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Череповец
50
Ахмед Хайбуллаев
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
20
Николай Смирнов
ЦЗ
26
Илья Изотов
ЦЗ
19
Николай Шестаков
ЦЗ
8
Герман Фельк
ЦП
0
Сергей Фетисов
ЦП
0
Андрей Бубчиков
ЦП
4
Алексей Артемов
ЦП
15
Александр Паршин
ЦП
0
Александр Жикул
ЦФ
Главный тренер
Владимир Голубинский
Сочи
99
Владимир Вагин
ВР
32
Антон Смыслов
ВР
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
4
Кирилл Подпружников
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
18
Максим Малаховский
ЦП
0
Егор Шевченко
ЦП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
4-5-1
50
Хайбуллаев
15
Ершов
26
Изотов
19
Шестаков
20
Смирнов
0
Фетисов
0
Бубчиков
4
Артемов
15
Паршин
8
Фельк
0
Жикул
4-4-1
99
Вагин
2
Давыдов
4
Подпружников
14
Сахвадзе
3
Крупенин
18
Малаховский
0
Шевченко
16
Гарбузов
31
Рогов
20
Гонежуков
Остались в запасе
Череповец
Сочи
Главный тренер
Владимир Голубинский
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Главный тренер
Владимир Голубинский
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Статистика матча Череповец - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Муром
2 : 2
01.11.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Череповец
1 : 2
27.09.2026
Динамо Вг
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
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