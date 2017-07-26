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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Русенборг
Селтик - Русенборг: обзор матча 26 июля 2017
Селтик
26.07.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Русенборг
81'
Желтая карточка
М. Вилхьялмссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Русенборг
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
3-4-2
1
Гордон
6
Тирни
23
Лустиг
55
Шимунович
10
Нтчам
17
Армстронг
8
Браун
7
Синклейр
7
Рогич
49
Форрест
1-4-1
1
Хансен
4
Региниуссен
31
Йенсен
16
Конрадсен
16
Скельвик
18
Мидтсьё
32
Бендтнер
Остались в запасе
Селтик
Русенборг
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
55
Нир Биттон
ОП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
Остались в запасе
14
Йохан Бьордаль
ЦЗ
10
Маттиас Вилхьялмссон
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Селтик - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
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