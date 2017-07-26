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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Янг Бойз
Динамо К - Янг Бойз: обзор матча 26 июля 2017
Динамо К
26.07.2017, среда, 19:30
Лига чемпионов, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Янг Бойз
15'
А. Ярмоленко
34'
Д. Мбокани
90+3'
Д. Гармаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Янг Бойз
ГОЛ! 3:0!
Д. Гармаш
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
Пас отдал
А. Ярмоленко
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
15'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЛП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
8
Сергей Сидорчук
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
19
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
18
Никита Корзун
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Янг Бойз
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
3-3-2-2
35
Коваль
21
Вида
34
Хачериди
4
Кадар
19
Шепелев
6
Морозюк
8
Сидорчук
19
Гармаш
7
Ярмоленко
10
Гонсалес
70
Мбокани
3-3-2
43
Мбабу
4
Нуху
23
Бенито
22
Раве
20
Эбишер
35
Жуниор
19
Герндт
99
Оаро
Остались в запасе
Динамо К
Янг Бойз
11
Виктор Цыганков
ПВ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Артур Рудько
ВР
18
Никита Корзун
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
11
Виктор Цыганков
ПВ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Артур Рудько
ВР
18
Никита Корзун
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Динамо К - Янг Бойз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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