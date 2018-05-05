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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 05 мая 2018
Лестер
05.05.2018, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
34'
Ж. Мариу
64'
М. Нобл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Вест Хэм
Желтая карточка
А. Драгович
64'
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Нобл
49'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
41'
Желтая карточка
М. Арнаутович
34'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Мариу
Пас отдал
М. Арнаутович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
5
Морган
29
Беналуан
5
Магуайр
28
Фукс
10
Иборра
15
Силва
8
Чодури
26
Марез
34
Диабате
9
Варди
4-2-2-1-1
13
Адриан
26
Масуаку
5
Сабалета
21
Огбонна
3
Крессуэлл
41
Райс
8
Куяте
23
Мариу
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Элдин Якупович
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
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