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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 10 марта 2018
Ньюкасл
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Саутгемптон
2'
Р. Кенеди
29'
Р. Кенеди
57'
М. Ритчи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
69'
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 3:0!
М. Ритчи
Пас отдал
Д. Шелви
57'
48'
Желтая карточка
У. Худт
ГОЛ! 2:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
Д. Гэйл
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
Д. Шелви
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
17
Софьян Буфал
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-2-1-2
39
Дубравка
2
Йедлин
24
Ласселлс
24
Лежен
30
Ритчи
14
Дамметт
26
Шелви
17
Диаме
29
Кенеди
34
Гэйл
22
Перес
4-1-3-1-1
29
МакКарти
21
Соареш
5
Стивенс
29
Худт
5
Бертранд
99
Лемина
30
Уорд-Проус
23
Хейбьерг
27
Редмонд
10
Тадич
9
Каррийо
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
13
Хоселу
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
17
Софьян Буфал
ЛВ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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