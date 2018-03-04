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Материалы

Ливерпуль - Ньюкасл

03.03.2018, Суббота, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 29 тур Ливерпуль - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
7 тур
1 октября, воскресенье 18:30 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл
15 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
13 апреля, понедельник 22:00 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл
10 тур
1 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл
8 тур
19 октября, суббота 15:45 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
35 тур
27 апреля, суббота 20:30 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль
10 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 16:30 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль
19 тур
30 декабря, пятница 23:45 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
1 мая, воскресенье 15:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
17 тур
11 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
35 тур
3 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
20 тур
28 декабря, воскресенье 15:00 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
29 тур
8 марта, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл
14 тур
24 ноября, суббота 15:45 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +504

    alex-76 3 марта 2018, 18:33

    Удачи и победы мерсисайдцам!

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