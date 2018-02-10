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АПЛ 2026/2027
Суонси - Бернли
Суонси - Бернли: обзор матча 10 февраля 2018
Суонси
10.02.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
81'
К. Сун-Юн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бернли
Желтая карточка
А. Айю
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Сун-Юн
Пас отдал
К. Ноутон
81'
57'
Желтая карточка
Д. Хендрик
Желтая карточка
М. Ольссон
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3-2-3-2
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Клукас
14
Кэрролл
40
Ки Сун-Юн
12
Дайер
10
Айю
4-4-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
13
Лонг
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
12
Леннон
29
Хендрик
4
Корк
19
Воукс
35
Барнс
Остались в запасе
Суонси
Бернли
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Суонси - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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