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Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 13 января 2018
Челси
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Лестер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
Желтая карточка
А. Мората
87'
68'
Вторая желтая
Б. Чилвел
63'
Желтая карточка
Б. Чилвел
61'
Желтая карточка
С. Оказаки
Желтая карточка
Н. Канте
56'
18'
Желтая карточка
М. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
8
Бакайоко
91
Канте
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
21
Мората
4-3-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
5
Магуайр
15
Драгович
33
Чилвел
11
Олбрайтон
37
Джеймс
4
Ндиди
26
Марез
30
Оказаки
9
Варди
Остались в запасе
Челси
Лестер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
29
Бен Хамер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Ислам Слимани
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Челси - Лестер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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