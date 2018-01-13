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Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм: обзор матча 13 января 2018
Хаддерсфилд Таун
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
40'
Д. Лолли
25'
М. Нобл
46'
М. Арнаутович
56'
М. Ланзини
61'
М. Ланзини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
76'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
61'
ГОЛ! 1:4!
М. Ланзини
Пас отдал
М. Арнаутович
56'
ГОЛ! 1:3!
М. Ланзини
Пас отдал
М. Арнаутович
46'
ГОЛ! 1:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
Ш. Куяте
ГОЛ! 1:1!
Д. Лолли
Пас отдал
А. Муй
40'
Желтая карточка
Т. Смит
31'
25'
ГОЛ! 0:1!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
4-4-2
1
Лоссль
26
Шиндлер
25
Занка
2
Мэлони
2
Смит
3
ван Ла Парра
10
Инс
13
Муй
6
Хогг
29
Депуатр
11
Лолли
3-3-2-1-1
13
Адриан
39
Коллинс
21
Огбонна
5
Сабалета
3
Крессуэлл
8
Куяте
26
Масуаку
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
7
Арнаутович
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Вест Хэм
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Джоэл Коулмэн
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
1
Джо Харт
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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