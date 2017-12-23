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АПЛ 2026/2027
Суонси - Кристал Пэлас
Суонси - Кристал Пэлас: обзор матча 23 декабря 2017
Суонси
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
77'
Ж. Айю
59'
Л. Миливойевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Р. Меса
85'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Айю
Пас отдал
Т. Кэрролл
77'
62'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Миливойевич
51'
Желтая карточка
Д. МакАртур
34'
Желтая карточка
В. Заа
Желтая карточка
Ф. Фернандес
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
16
Роке Меса
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-3-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
13
Ольссон
26
Ноутон
16
Меса
6
Клукас
14
Кэрролл
18
Абрахам
7
Нарсинг
12
Дайер
3-5-2
1
Сперони
16
Келли
5
Томкинс
24
Данн
20
Лофтус-Чик
11
МакАртур
19
Миливойевич
29
Кабай
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
Остались в запасе
Суонси
Кристал Пэлас
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Суонси - Кристал Пэлас
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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