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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 23 декабря 2017
Бернли
23.12.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Тоттенхэм
7'
Г. Кейн (П)
69'
Г. Кейн
79'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Тоттенхэм
Желтая карточка
С. Дефур
88'
79'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
69'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
М. Сиссоко
57'
Желтая карточка
М. Сиссоко
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
4'
Желтая карточка
Д. Алли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-5-1
1
Поуп
13
Лонг
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
29
Хендрик
4
Корк
16
Дефур
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
9
Вуд
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
6
Санчес
92
Орье
4
Дэвис
17
Сиссоко
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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