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Сток Сити - Вест Хэм
Сток Сити - Вест Хэм: обзор матча 16 декабря 2017
Сток Сити
16.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 3
Завершен
Вест Хэм
19'
М. Нобл (П)
75'
М. Арнаутович
86'
Д. Сахо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Вест Хэм
86'
ГОЛ! 0:3!
Д. Сахо
Пас отдал
М. Ланзини
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Ланзини
60'
Желтая карточка
А. Масуаку
Желтая карточка
Р. Шоукросс
50'
Желтая карточка
К. Виммер
24'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нобл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Рамадан Собхи
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
46
Мозес Макаси
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
4-3-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
6
Виммер
5
Кэмерон
7
Аллен
10
Собхи
24
Флетчер
10
Шакири
15
Крауч
92
Диуф
3-2-2-1-2
13
Адриан
5
Сабалета
21
Огбонна
39
Коллинс
3
Крессуэлл
26
Масуаку
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
18
Антонио
7
Арнаутович
Остались в запасе
Сток Сити
Вест Хэм
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
41
Деклан Райс
ОП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
1
Джо Харт
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Сток Сити - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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