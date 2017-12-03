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АПЛ 2026/2027
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 03 декабря 2017
Борнмут
03.12.2017, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
42'
Р. Фрейзер
61'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Саутгемптон
76'
Желтая карточка
М. Лемина
61'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Н. Редмонд
ГОЛ! 1:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
Э. Сурман
42'
Желтая карточка
Д. Дефо
31'
Желтая карточка
А. Смит
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-2-2-2
31
Бегович
15
Смит
15
Аке
21
Дэниелс
2
Фрэнсис
10
Кук
16
Сурман
10
Фрейзер
19
Станислас
9
Дефо
7
Кинг
4-3-2-1
17
Форстер
26
Пье
4
ван Дейк
29
Худт
5
Бертранд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Дэвис
17
Буфал
10
Тадич
32
Остин
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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