Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Брайтон
Суонси - Брайтон: обзор матча 04 ноября 2017
Суонси
04.11.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Брайтон
29'
Г. Мюррэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Брайтон
Желтая карточка
С. Клукас
66'
37'
Желтая карточка
Л. Данк
Желтая карточка
Ф. Фернандес
29'
29'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мюррэй
Пас отдал
А. Кноккарт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Самуэль Клукас
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
3-1-3-3
22
Фабиански
6
Фернандес
26
Моусон
26
Ноутон
8
Фер
6
Клукас
40
Ки Сун-Юн
14
Кэрролл
12
Дайер
10
Айю
18
Абрахам
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
13
Бонг
24
Проппер
13
Гросс
16
Стивенс
93
Кноккарт
21
Искьердо
39
Мюррэй
Остались в запасе
Суонси
Брайтон
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Суонси - Брайтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Брайтон
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+